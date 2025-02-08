Mert Günok "Gerekirse hakemi de yeneriz"

Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 35'e çıkarırken, Sivasspor 23 puanda kaldı. Maçın ardından Beşiktaş kalecisi ve kaptanı Mert Günok maçı değerlendirdi.

Günok "Havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan öncelikle federasyonda bu maç ayarlamalarını yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Maçın saatini değiştirmeyerek bize ekstra motivasyon sağladılar. Sivassspor burada birçok maçını gündüz saatinde oynarken bizim maçı bu saatte oynuyor. En son yine kupa maçında bu saatte oynamıştık. Bunları yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.

"GEREKİRSE HAKEMİ DE YENERİZ"

Günok hakem hakkında konuşurken "Nedense böyle şeyler bizim başımıza geliyor. Ceza almak istemediğim için her şeyi konuşmak istemiyorum. Hakkımızın yenmesini istemiyoruz. Çifte standart istemiyoruz. Biz kendimizi ezdirmeyiz. Biz gerekirse çıkarız hakemi de yeneriz. Bozuk zeminde de kazanırız. Soğuk havada da çıkar yeneriz." ifadelerini kullandı.