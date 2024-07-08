Mert Günok veda etti

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden A Milli Takımımız'da kaleci Mert Günok performansıyla göz dolduran isimler arasındaydı.

Tüm dikkatleri üzerine toplayan tecrübeli kaleci hafızalara kazınan kurtarışı Avusturya karşılaşmasında yaptı. Son 16 Turu mücadelesinin son saniyesinde Baumgartner'in kafa vuruşunda yerden seken topu mükemmel bir refleksle kornere çelen Mert Günok tüm Türkiye'yi sevinçten havalara uçurdu.

Avrupa basınından da övgüler alan 35 yaşındaki kaleci, A Milli Takımımız için turnuvanın sona ermesiyle birlikte organizasyona veda mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından "Güzel ülkemin güzel insanları" diyerek başladığı sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çıktığımız Avrupa Şampiyonası'nda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sizinle beraber büyük hayaller kurduk. Gurbetteyken sizin desteğinizle kendimizi evimizde gibi hissettik. Gönül isterdi ki sonuna kadar gidelim ve bir hayali gerçeğe dönüştürelim, olmadı. Bunun için çok üzgünüz. Kamp boyunca bizlerin iyiliği için canı gönülden çalışan sağlık ekibimiz, malzemecilerimiz, mutfak çalışanlarımız, güvenlik çalışanlarımız ve diğer tüm emekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu takım sizlerin de desteğiyle çıtayı artık daha yukarıya koymalı. Futbolun bu kadar sevildiği güzel ülkemizde, başarı için yıllarca beklemek yerine, hedef her sene şampiyonalara katılmak ve başarılı olmak olmalı. Bunu başaracak gücümüz var. Yeter ki birlik olalım, birlik olduğumuzda neler başardığımıza bakalım. Güzel ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Ne mutlu Türk'üm diyene!"