Mert Hakan Yandaş bunu da yaptı. Hem de İsmail Kartal'a

Selahattin Ekrekli
Mert Hakan Yandaş bunu da yaptı. Hem de İsmail Kartal'a
90+2'de oyundan çıkan Mert Hakan Yandaş'ın İsmail Kartal'a tepkisi olay oldu.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Union SG ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Belçika ekibi 1-0 kazansada sarı-lacivertliler 3-0 mağlup ettiği ilk maçın avantajı ile adını çeyrek finale yazdırdı.

Bir üst tura çıkmanın heyecanı ile hem taraftarlar hem oyuncular büyük bir sevinç yaşarken maç içerisinde olan bir olay dikkatlerden kaçmadı.

Karşılaşmanın 75. Dakikasında Ryan Kent’in yerine giren Mert Hakan Yandaş 90+2’de yerini Muhammet Zeki Dursun’a bıraktı.

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Oyuncu değişikliğinden sonra saha kenarına gelen Mert Hakan’ın sakatlandığı için oyundan çıktığı iddia edilirken ikili arasındaki tartışma gündeme oturdu.

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Geçtiğimiz hafta oynanan Pendikspor maçı ilk yarısında Mert Hakan’ın hakem Kadir Sağlam’ı tehdit ettiği iddia edilmiş ikinci yarıda ise attığı golden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket olay olmuştu.

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