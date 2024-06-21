Mert Hakan Yandaş imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Hakan Yandaş imzayı attı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile sözleşme uzatıldığını ve Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda sıcak bir gelişme yaşandı.

MERT HAKAN YANDAŞ İMZAYI ATTI
Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ayrıca, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ın 3 yıllığına transfer edildiği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

''Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz.''

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