Mert Hakan Yandaş imzayı attı

Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda sıcak bir gelişme yaşandı.

MERT HAKAN YANDAŞ İMZAYI ATTI

Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ayrıca, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ın 3 yıllığına transfer edildiği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

''Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz.''