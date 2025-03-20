Mert Hakan Yandaş'ın aylık geliri şaşırttı

Geçtiğimiz sezon 19 Mayıs tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olaylar yaşanmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Hazırlanan iddianamede, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6'şar yıl 9 aya kadar hapisleri istendi.

"AYLIK GELİRİM 110 BİN TL"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan sanıklardan olan Mert Hakan Yandaş aylık gelirinin 110 bin TL olduğunu belirterek "O gün maçtan alnımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Ben ilk başta seyircimizi selamlamak için çıkmak istedim. İki üç kişi önüme geçip engel oldular. Bir daha içeri girip polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim" şeklinde konuştu.