Mert Hakan’ın söylediklerini canlı yayında herkes duydu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Hakan’ın söylediklerini canlı yayında herkes duydu

Fenerbahçe'nin Petrolul Ploiesti ile oynadığı hazırlık maçında Mert Hakan Yandaş'ın hakeme söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Düzce'nin Kaynaşlı bölgesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, kampın son gününde Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımıyla bir hazırlık maçına çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan 2-1'lik bir zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini, 41. dakikada Edin Dzeko'nun ağları sarsması ve 54. dakikada Miha Zajc'ın serbest vuruştan bulduğu golle geldi.

MERT HAKAN'DAN OLAY TEPKİ
Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, maç içinde maçın hakemine isyan etti.

Kendisine faul yapıldığını ifade eden Mert Hakan, hakeme 'Hocam buna çalacaksın. Arkamdan çekiyor' sözlerini söyledi.

Hakem 'Görmedim' yanıtını verirken Mert Hakan, ''Görmezsin tabii.'' dedi.

Mert Hakan Yandaş'ın bu ifadeleri sosyal medyada viral olurken, herkes canlı yayında Mert Hakan'ın sözlerini duydu.

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