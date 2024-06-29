Mert Hakan’ın söylediklerini canlı yayında herkes duydu

Fenerbahçe, Düzce'nin Kaynaşlı bölgesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, kampın son gününde Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımıyla bir hazırlık maçına çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan 2-1'lik bir zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini, 41. dakikada Edin Dzeko'nun ağları sarsması ve 54. dakikada Miha Zajc'ın serbest vuruştan bulduğu golle geldi.

MERT HAKAN'DAN OLAY TEPKİ

Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, maç içinde maçın hakemine isyan etti.

Kendisine faul yapıldığını ifade eden Mert Hakan, hakeme 'Hocam buna çalacaksın. Arkamdan çekiyor' sözlerini söyledi.

Hakem 'Görmedim' yanıtını verirken Mert Hakan, ''Görmezsin tabii.'' dedi.

Mert Hakan Yandaş'ın bu ifadeleri sosyal medyada viral olurken, herkes canlı yayında Mert Hakan'ın sözlerini duydu.