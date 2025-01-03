Mert kalede devleşti. Beşiktaş 1 puana razı oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONU- RİZESPOR 1-1 BEŞİKTAŞ

88' Emrecan Bulut, sol kanattan ceza sahasına girerek penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top savunmadan döndü. Pozisyonun ardından Rizesporlu oyuncular hakem Ozan Ergün'e el itirazlarında bulundu.

87' Beşiktaş'ta Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

85' Kullanılan serbest vuruşta Rizespor savunması topu karşıladı.

84' Svensson, rakip yarı alanın sağında Emrecan Bulut'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş, Rafa Silva ile serbest vuruş kullanacak.

83' Rizespor'da Sowe, Akintola ve Hadziahmetovic yerine Jurecka, Emrecan Bulut ile Hojer oyuna dahil oldu.

82' Svensson, orta sahanın solunda Mithat'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

79' Rafa Silva'nın içeriye çevirdiği serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Semih bekletmeden gelişine vuruşunu yaptı. Kaleci Tarık soluna uzanarak topu çeldi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

65' Kullanılan köşe vuruşunda Alikulov ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Mert Günok sağına harika uzanarak topu çeldi.

64' Varesanovic'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta arka direkte Svensson, topu dışarı attı. Rizespor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

63' Gedson Fernandes, orta alanda Ghezzal ile girdiği ikili mücadelede faul bekledi. Hakem Ozan Ergün, oyunu devam ettirdi.

62' Alikulov'un ceza sahası dışından sağ ayak üstüyle çektiği şut farklı şekilde dışarı gitti. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

61' Mithat, orta alanda Muçi'ye faul yaptı.

58' Sowe, orta sahada Rafa Silva'ya faul yaptı.

56' Alikulov, orta alanda Muçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' Salih Uçan, orta alanda Ghezzal'a faul yaptı.

53' Svensson, rakip yarı alanın solunda Akintola'ya faul yaptı.

52' Rizespor'da Olawoyin yerine Papanikolaou oyuna dahil oldu.

51' Olawoyin, topsuz alanda kendini yere bıraktı.

48' Ghezzal, orta sahanın solunda Zaynutdinov'a faul yaptı.

47' Musrati, orta alanda Olawoyin'e faul yaptı

46' İkinci yarı başladı

45+3 Gol.. Ernest Muçi

38' Gol.. Gedson fernandes (KK)

29' Rafa Silva, sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Gedson'a uzun bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Tarık'ta kaldı.

26' Varesanovic, rakip yarı alanda Tayyip Talha'ya faul yaptı.

25' Pozisyonun ardından Uduokhai, topsuz alanda Sowe'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

24' Olawoyin sol kanatta topla ilerlemek isterken meşin yuvarlağı ayağından açınca top dışarı gitti.

21' Mithat, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Sowe topu kontrol edemeyince Mert Günok topa sahip oldu.

18' Ghezzal, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına hareketlenen Sowe'a derin bir top gönderdi. Sowe'un bekletmeden çektiği vuruşu kaleci Mert Günok çeldi. Rizespor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

15' Rafa Silva, orta alanda topu Olawoyin'e kaptırdı. Olawoyin, topu ayağında bekletmeden sol kanatta bulunan takım arkadaşı Akintola'ya pasını aktardı. Akintola, topu hızla sol kanattan sürerek ceza sahasına yerden ortaladı. Ali Sowe, kale ağzında müsait pozisyonda sağ ayak içiyle topa dokundu, ancak kaleci Mert harika bir refleksle topu kurtardı. Sağ kanada açılan topu Sowe yeniden kale ağzına çevirdi, ancak Varesanovic, kale yakınından topu üstten auta gönderdi.

13' Uduohhai, çok uzaklardan sol ayak üstüyle şutunu çekti. Top farklı şekilde kalenin üstünden dışarı gitti. Rizespor, kale vuruşu kullanacak.

4' Olawoyin, ceza yayının az gerisinden Musrati'nin yaptığı faul sonrası yerde kaldı. Rizespor, serbest vuruş kullanacak.

3' Varesanovic, orta alandan rakip kaleye topu sürerek ceza sahasına hareketlenen Sowe'a derin bir top gönderdi. Sowe'un ceza sahası sağından sağ ayak içiyle çektiği şutu kaleci Mert Günok ayağıyla çıkardı. Rizespor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' Varesanovic, rakip yarı sahanın sağından ceza sahasına girmeye çalışırken Uduokhai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak hakem Ozan Ergün, pozisyona devam kararı verdi. Varesanovic yerden kalktıktan sonra oyun, hakem atışıyla yeniden başladı.

1' Maç başladı

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapıyor.

İLK 11'LER

Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile