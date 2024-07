Mert Müldür kesti attı: 'İhtimal bile değil'

A Milli Takım’ın başarılı savunma oyuncusu Mert Müldür, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynanacak kritik maç öncesinde düşüncelerini paylaştı.

Müldür, “Bu karşılaşma benim için daha da anlamlı olacak. Çeyrek finale çıkacak takımı belirleyecek ve her iki ekip de bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Umarım sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz. Rakibimizi detaylı bir şekilde analiz ettik. Maça çok iyi hazırlandık.” şeklinde konuştu.

Müldür, taraftar desteğinin önemine de vurgu yaparak, “Sahaya adım attığımızda yaşayacağımız mutluluğu hayal ediyoruz. Önceki zaferlerimizde taraftarlarımızın gösterdiği coşku, bize büyük bir mutluluk verdi. İnşallah yarınki maçta da benzer bir atmosferi yaşarız.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’deki durumu hakkında da konuşan Müldür, “Takımdaki uyum ve arkadaşlık ortamı mükemmel. Sahada kim yer alırsa alsın, maksimum performansı sergilemek için çaba göstereceğiz. Her futbolcu, her an göreve hazır olmalı. Fenerbahçe’de forma şansı bulamasam da kendimi daima hazır hissettim. Bu turnuvada yer almak benim için çok önemliydi ve antrenmanlarda bu yönde çok çalıştım. Sonunda teknik direktörümüz bana güvendi ve formayı verdi.” dedi.

Avusturya Milli Takımı ile olan bağlantısına değinen tecrübeli oyuncu, “Avusturya, disiplinli ve güçlü bir ekip. Herhangi bir oyuncuyu öne çıkarmak istemem. Ben Avusturya'da büyüdüm, orası ile belli bir ilişkim var, ama Avusturya'da oynama ihtimali benim için hiçbir zaman yoktu..” şeklinde konuştu.