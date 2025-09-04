Mert Müldür’den Gürcistan’a deja vu!

Kaynak: Haber Merkezi
Mert Müldür’den Gürcistan’a deja vu!

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ne Gürcistan deplasmanında hızlı başladı. Mert Müldür, EURO 2024’te olduğu gibi gol perdesini açan isim oldu.

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan ile Tiflis’te karşı karşıya geldi.

Henüz ilk dakikada Arda Güler’in kullandığı korner vuruşudan gelen ortadaya yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Mert Müldür, A Milli Takımımızı öne geçirdi.

DEJA VU YAŞATTI

Mert Müldür, EURO 2024’te olduğu gibi ilk golü atarak Gürcistan’a deja vu yaşattı. Avrupa Şampiyonası'nda oynanan ve Türkiye’nin 3-1 kazandığı karşılaşmada da ilk golü kaydeden Müldür, bu kez Dünya Kupası elemelerinde aynı başarıyı tekrarladı.

Son Haberler
ATM'lerde kriz! Giden eli boş dönüyor!
ATM'lerde kriz! Giden eli boş dönüyor!
Atanan 4 isim disipline sevk edildi
Atanan 4 isim disipline sevk edildi
Mert Müldür’den Gürcistan’a deja vu!
Mert Müldür’den Gürcistan’a deja vu!
2 yeni tutuklama!
2 yeni tutuklama!
Düşen eğitim uçağında ölen pilot adayı Berfu, toprağa verildi
Düşen eğitim uçağında ölen pilot adayı Berfu, toprağa verildi