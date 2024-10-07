Mert Yazıcıoğlu ile ilgili bilinmeyen gerçek şaşırttı! Gören dönüp bir daha bakıyor

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, yeni sezonuyla hız kesmeden devam ediyor. Dizi de Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyt karakteriyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

MEĞERSE DUBLÖR KULLANIYORMUŞ

Kızıl Goncalar' da başrol karakterlerinden biri olan ve replikleriyle seyircilerini performansıyla büyüleyen Cüneyt karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu meğerse dublör kullanıyormuş.

Tevfik Ateş isimli dublörün Cüneyt'in kıyafetleriyle paylaştığı video sosyal medyada olay oldu. Dublörün ünlü oyuncuya olan benzerliği dikkat çekti.

MERT YAZICIOĞLU VE MİNA DEMİRTAŞ AŞK MI YAŞIYOR?

Kızıl goncalar dizisinde Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’nun adı son günlerde dizinin Zeynep’i Mina Demirtaş ile anılıyor. Mert Yazıcıoğlu rol arkadaşıyla aşk mı yaşıyor?

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kızıl Goncalar’ın başrol oyuncuları ile ilgili aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Son günlerde dizide Partner olan ve ilerleyen bölümlerde aralarına aralarında aşk olmayacağına dair dizinin yönetmeni tarafından açıklama yapılan Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş’ın yakınlaştığı iddia edilmişti. Mert Yazıcıoğlu bu iddialar karşısında kısmet bu işler dedi.