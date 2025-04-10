Mertens "Osimhen'i buraya ben getirdim"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mertens "Osimhen'i buraya ben getirdim"

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens takım arkadaşı Victor Osimhen'in transferi hakkında konuştu.

Obi Mikel'in 'Obi One Podcast' programına katılan Mertens Osimhen için övgü dolu sözler söylerken dünyanın en üç forvetinden biri olduğunu söyledi.

"DÜNYANIN EN İYİ ÜÇ FORVETİNDEN BİRİ"

Mertens "Osimhen'i buraya ben getirdim. Harika bir oyuncu, üst düzey bir forvet. Şu anda onun gibi çok fazla forvet yok çünkü Lewandowski artık yaşlanıyor, Benzema artık sahalarda yok. Bence Victor şu an dünyadaki en iyi üç forvetten biri ve şu anda bizimle oynuyor olması bizim için büyük bir şans. Onunla oynamak gerçekten ayrıcalık. Harika bir insan ve onu gerçekten çok seviyorum. Aramızda iyi bir iletişim var ve bu yüzden buraya gelmesine çok sevindim. Onun bir takım için neler yapabileceğini ve neler başarabileceğini biliyorum. Bu yüzden bizimle olması harika." şeklinde konuştu.

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