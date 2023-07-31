Mertens'in eşinden şok eden itiraf: Taraftarlardan ölüm tehdidi aldım

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray’ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens’in eşi Kat Kerkhofs Napoli’den ayrılmaya karar verdikleri süreçte bazı taraftarlardan ölüm mesajları aldığını duyurdu.

"BİRKAÇ ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM"

Kat Kerkhofs, 'Gossip Guy' isimli podcast yayınında yaptığı açıklamada "Napoli'den mutlaka ayrılmak istediğimi düşündüğümüz bir dönem vardı. Dries'i Napoli'den ayrılmaya ikna ediyordum. Sonra Napoli taraftarlarından birkaç ölüm tehdidi aldım" ifadelerini kullandı.

"BU GERÇEKTEN BERBATTI"

Kerkhofs ayrıca, "Napoli'de yaşadığım süre boyunca 'Ne oluyor be' diye düşündüm. Bu gerçekten berbattı" dedi.

PERFORMANSI

9 sene boyunca Napoli forması giyen Dries Mertens burada çıktığı 397 maçta 148 gol 90 asist kaydetti.