Geçtiğimiz senelerde yaklaşık 2 senelik evliliklerini noktalayan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç cephesinden yeni bir gelişme yaşandı. Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur’un yeniden barıştığı iddia ediliyor. Peki, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barıştı mı? Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç neden gündem oldu?

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2015’te başladıkları evliliklerini 2017 yılında bitirmişlerdi. Sonrasında her iki taraf kendi hayatlarına devam ederken Merve Boluğur DJ Mert Aydın ile ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Murat Dalkılıç ise Sitare Akbaş'la ayrıldıktan sonra adı Çağla Boz'la anılıyordu.

İkili tarafından yeni bir gelişme yaşandı ve Murat Dalkılıçla Merve Boluğur’un barıştığı iddia edildi. Peki, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç barıştı mı? Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç neden gündem oldu?

MERVE BOLUĞUR VE MURAT DALKILIÇ BARIŞTI MI?

İddialara göre Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur’un evinin sokağında sabah saatlerinde görüldüğü ve Murat Dalkılıç’ın Merve Boluğur’un sokağından hızla uzaklaştığı söyleniyor. Mahalle sakinleri tarafından da dikkat çeken olay magazin gündemine bomba gibi düştü.

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmezken olayı duyanlar Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç’ın barışmış olabileceğini düşünüyor.