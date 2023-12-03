Merve Dinçel Kavurat İngiltere'de kürsüye çıktı

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, İngiltere'de bronz madalya kazandı.

KAYNAK: AA
Merve Dinçel Kavurat İngiltere'de kürsüye çıktı

İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Tekvando Grand Prix Final müsabakalarında mücadele eden milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren son organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya kazandı.

Bu organizasyonla birlikte tekvandoda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları puan süreci sona erdi.

Dünya Tekvando Federasyonunun açıklayacağı resmi sıralamanın ardından oyunlara doğrudan kota kazanan sporcular netlik kazanacak.

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