Merve Dizdar evlendi

Masumiyet Apartmanı dizisi ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Merve Dizdar hayatını Cihan Ayger ile birleştirdi.

En son Star TV'de Ömer dizisinde izlediğimiz oyuncu Merve Dizdar ile Cihan Ayger Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Çifti, yakın dostları en güzel günlerinde yalnız bırakmadı.

Altın Palmiye ödüllü Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger ile 10 aydır gözlerden uzak aşk yaşıyordu. Özel hayatını kameralar önünde yaşamayı tercih etmeyen oyuncu evlilik kararı aldı.

Merve Dizdar Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahından görüntüleri hayranları ile paylaştı. Takipçilere çifte övgüler yağdıran yorumlar yaptı.

Merve Dizdar'ın Gürhan Altundaşar ile ilk evliliği 3 yıl sürmüş, ikili 2021 yılında boşanmıştı.