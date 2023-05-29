Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Cannes Film Festivalinde ödül aldı. Peki, Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar Cannes’da hangi ödülü aldı?

76. Cannes Film Festivali’nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

Ödülü Türkiye’deki tüm kız kardeşleri adına aldığını belirten Merve Dizdar, “Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum“ şeklinde konuştu.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de doğru.

Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapan Merve Dizdar, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etti.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Merve Dizdar, 'Kavak Yelleri', 'Geniş Aile', 'Bir Yastıkta', 'Doksanlar' ve 'Çılgın Dersane Üniversitede' gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide yer aldı.

Ayrıca TRT Çocuk kanalında 'Arkadaşım Bıdı' ve '23 Nisan Şenliğe Doğru' adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlendi.