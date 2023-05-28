Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü

Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar Türkiye'ye döndü.

Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 15.20'de Nice'den İstanbul Havalimanı'na gelen oyuncu Merve Dizdar havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

whatsapp-image-2023-05-28-at-16-16-48.jpeg

Türk evladı olarak Türkiye'ye böyle bir ödül kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dizdar, "Herkes çok mutlu oldu bu benim için çok daha önemli. Onlar çok daha mutlu olduğu için ben daha mutlu oluyorum. İnsanın ülkesine böyle bir ödülle gelmesi çok büyük bir gurur. İlk defa böyle çok önemli şeyler hissediyorum" dedi.

whatsapp-image-2023-05-28-at-16-16-47.jpeg

HIZLICA OYUMU KULLANMAYA GİDİYORUM

Ünlü oyuncuların yer aldığı festivalde en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazandığı için çok şaşırdığını ifade eden Dizdar, "Nuri Bilge Ceylan zaten çok büyük bir yönetmen. O her zaman Dünya'da da çok önemli bir yönetmen. Çok önemli oyuncular vardı orada yarıştığım. Çünkü, çok çok iyi oyuncular vardı. O yüzden tek bir duygu değil, birkaç duyguyu yaşadığım için çok şaşırdım. Ama sonra kendime geldim. Çok önemli oyuncular vardı. Hepsi filmi çok beğendi. Nuri Bilge Ceylan'ı zaten çok iyi tanıyorlar. Çok iyi yorumlar aldım. Yoldan geldim çok yorgunum o yüzden odaklanamıyorum. Şu an oyumu kullanmaya gidiyorum. Şimdi hemen hızlıca oyumu kullanacağım" diye konuştu.

"PKK'YA İFTİRA ATAN FİNCANCI'YA DESTEK OLMUŞTU
Merve Dizdar, Boğaziçi Film Festivali'nde Türk ordusuna ‘kimyasal silah kullandı’ iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı destekleyen sözleri alkışlamıştı

Kaynak/DHA

İlgili Haberler
Merve Dizdar'a ünlüler ve siyasetçilerden tebrik yağdı. Konuşması ayakta alkışlandı
Kılıçdaroğlu'ndan Merve Dizdar'a tebrik: Tüm mücadeleci ruhlara bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz
Merve Dizdar’ın ödül konuşması AKP’li Ayvalı’yı rahatsız etti: Batı’nın ezik kölelerinden biri…
Ezgi Mola'dan yakın arkadaşı Merve Dizdar'a duygusal kutlama
76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar bu ödülü Türkiye'de mücadele eden kadınlara adadı
Öne Çıkanlar
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Son Haberler
Eren Erdem sonuçları paylaşarak uyardı: Sandıkları terk etme Siyaset
Eren Erdem sonuçları paylaşarak uyardı: Sandıkları terk etme
Bakan Varank'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı Güncel
Bakan Varank'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
Kılıçdaroğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı Siyaset
Kılıçdaroğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
Batman’da sayılan oylar Seçim Kurulu’na götürülüyor Siyaset
Batman’da sayılan oylar Seçim Kurulu’na götürülüyor
Son Dakika... Akşener'den ilk açıklama Siyaset
Son Dakika... Akşener'den ilk açıklama
Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna gitti Güncel
Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna gitti
Monaco Grand Prix'inde kazanan Verstappen! Spor
Monaco Grand Prix'inde kazanan Verstappen!