Merve Dizdar'a bir kutlama da eski eşinden geldi

Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'a eski eşi Gürhan Altundaşar'dan kutlama mesajı geldi.

Merve Dizdar'a bir kutlama da eski eşinden geldi

'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Merve Dizdar, yaptığı konuşmayla beğeni kazanmıştı.

Dizdar başarısıyla dünya gündemine otururken destek paylaşımları da peş peşe geldi.

Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a bir tebrik de şimdilerde Güldür Güldür adlı programın kadrosunda izlediğimiz eski eşi Gürhan Altundaşar'dan geldi

"ŞİMDİ OSCAR DÜŞÜNSÜN"

Dizdar ile 2018-2021 yılları arasında evli kalan oyuncu Gürhan Altundaşar da eski eşinin başarısına sessiz kalmadı.

Instagram hesabından Dizdar'ın Cannas'daki bir görüntüsünü yayınlayan Altundaşar, "Yazılacak o kadar çok kelime var ki ama buraya sığmaz. İyi ki tanımışım, iyi ki yollarımız kesişmiş.

Bu daha başlangıç diyerek Afife Jale'yle başlamıştı sonra Altın Portakal ve Cannes... Yaşasın ve şimdi Oscar düşünsün. Merve Dizdar büyük bir detaysın" dedi.

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TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

Merve Boluğur ve Gürhan Altundaşar 2021 yılında tek celsede boşanmıştı. Ayrılık sonrası Dizdar'ın o dönem rol aldığı Masumlar Apartmanı'ndaki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.

Çıkan iddianın ardından konuşan Dizdar, ayrılık iddiasını yalanlayarak "Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok.

Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum..." demişti.

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