Merve Özbey’in en duygusal günü!



Dillerden düşmeyen şarkılarıyla yükselişe geçirdiği başarılı kariyerini 2020 yılında Kenan Koçak ile evlilik kararı almasının ardından annelikle taçlandıran ünlü sanatçı Merve Özbey sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine bomba gibi düşüyor.



Şöhreti yakaladığı günden bugüne sade tarzı, kendinden emin tavırları ve sempatikliği ile hayranlarının beğenisini kazanan güzel şarkıcının oğlu emir bugün üçüncü yaş doğum gününü kutladı.



Merve Özbey oğlunun doğum günü ile ilgili hayvanlarını da duygulandıran bir paylaşım yaptı. 2020 yılında eşi Kenan Koçak‘la olan mutlu beraberliğini evlilik kararıyla sürdüren Özbey, 2021 yılında kızlarını kucaklarına aldı. Kızlarına Elif Özüm adını veren ünlü çift bir yıl aranın ardından ikinci evlatları olan Emir'i kucaklarına aldı.



Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık çocuklarıyla birlikte paylaşım yapan Merve Özbey anneliğini dolu dolu yaşıyor. Çocuklarının sempatik tavırları da takipçilerinden tam not alıyor.



Bugün Merve Özbey’in oğlu Emir’in doğum günü olması sebebiyle yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı. Ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı kareye duygusal cümle ile not düştü.

37 yaşındaki şarkıcı, oğluna "İyi ki doğdun kalbim" diye seslendi.

Ünlü sanatçının paylaştığı fotoğrafta oğlunun mutlu gözlerle objektiflere bakması beğeni topladı. Son dönemlerde annelik hayatına ağırlık veren Merve Özbey’in sahnelere aktif ve daha yoğun bir şekilde ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

