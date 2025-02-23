Merve Taşkın’dan şaşırtan açıklama! Ev hapsindeydi

Kaynak: Haber Merkezi
Merve Taşkın’dan şaşırtan açıklama! Ev hapsindeydi

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın 14 Şubat’ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeği yiyeceğini söylediği paylaşımının ardından CİMER’e şikayet yağmıştı. Şikayetlerin ardından sosyal medya fenomeni müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmış daha sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Taşkın cezası bitince ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın evinden yaptığı paylaşımlara gelen mesajlara cevap verirken ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

Son olarak bir takipçisi Merve Taşkın'a "Cezan bitince yapacağın ilk şey ne?" diye sordu. Fenomen isim ise "Ülkeme veda edip buradan temelli gitmek olur herhalde" yanıtını verdi.

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DAHA ÖNCE DE BALİ’YE TAŞINMIŞTI

Merve Taşkın 2023 yılında da Bali'ye taşındığını açıklamıştı. Merve Taşkın açıklamasında "Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım. Bu süreç boyunca bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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