Mesaiye gelmedi cansız bedeni bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mesaiye gelmedi cansız bedeni bulundu

Antalya'da mesaiye gelmeyen ve arkadaşlarının ulaşamadığı güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.

Şok eden olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 795 sokak üzerinde meydana geldi. Bir otelde güvenlik amiri olarak çalışan Erkan Alkan (45) sabah mesai başlangıcında göreve başlamayınca arkadaşları ve otel görevlileri kendisine ulaşmaya çalıştı.

Alkan'a tüm uğraşlara rağmen ulaşamayan mesai arkadaşları ağabeyine ulaşmaya çalıştı. Çalışma arkadaşlarının telefonla irtibat kurdukları ağabeyi ile birlikte bir otel görevlisi de Alkan'ın Konuksever mahallesindeki ikametine geldi.

Alkan'ı yatağında hareketsiz bir şekilde gören ağabeyi ve otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Erkan Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin polis ekipleri eşliğinde yaptığı incelemede Alkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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