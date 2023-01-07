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Hadise Reza Zarrab ile ilgili yorumlara bakın ne dedi. Mesajlaşmaları ifşa olmuştu

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab’la geçmişteki mesajlaşmaları ifşa olan şarkıcı Hadise “Yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna cevap verdi. İşte detaylar…

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:47
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Mesajlaşmaları ifşa olmuştu! Hadise'ye Reza Zarrab soruldu

Hadise Reza Zarrab ile ilgili yorumlara bakın ne dedi. Mesajlaşmaları ifşa olmuştu
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Belçika doğumlu olan Hadise, önceki gece Etiler'de bir mekandan Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve arkadaşları ile çıkarken objektiflere takıldı. 

Restoran çıkışı aracını beklerken muhabirlerle sohbet eden Hadise, “Yeni yıla harika bir giriş yaptık. Çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Biraz önce de güzel dostlarımızla yemekteydim” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Reza Zarrab’la geçmişteki mesajlaşmaları ifşa olan Hadise’ye “Yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

“Güzel değerlendiriyoruz. Güzel gidiyor her şey” demekle yetinen şarkıcı, aracına bindikten sonra muhabirlere “Gerçekten çok tatlısınız. Sizleri seviyorum. Güzel bir sene olsun hepimiz için. Aşk dolu” dedi. 
 

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7.01.2023 15:26
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