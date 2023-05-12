Mesire alanında ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mesire alanında silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Mesire alanında ölü bulundu

İHA’nın haberine göre, olay sabah saatlerinde Yuvam Akarca Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde, silahla vurulmuş halde ölü bulunan kişinin Şafak Uslu olduğu belirlendi. Genç adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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