Meslek etiği dersi veren Profesörün kitabı intihal çıktı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen’in ilk baskısı 2006 yılında yapılan “Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği” adlı kitabında intihal yaptığı ortaya çıktı.

Sökmen’in kitabının Jack Ninemeier’in 2000 yılında basılan "Food and Beverage Management” adlı kitabındaki tabloları ve ifadeleri olduğu gibi Türkçe’ye çevirerek, kaynak belirtmeden kullandı.

Örneğin orijinal kitapta, “Food And Beverage İncome Statement- Hotel Doro” adıyla yer alan tabloyu “Yiyecek ve İçecek Gelir Tablosu- Hotel Doro” adıyla kitabında kullanmış. Tablolardaki sayılar dahi aynı olarak kullanılırken orijinal eserde tablo altında kaynak yer almasına rağmen onu dahi Sökmen kendi kitabında kullanmıyor.

Yine başka bir tabloda orijinal kitapta “Sample Income Statement-Hotel” adıyla yer alan tabloyu “Ayçiçeği Oteli Gelir Tablosu (2020 yılı TL)” adıyla kitabında kullanmış. Tablodaki sayılar dahi aynı olarak kullanılırken tablonun altında herhangi bir kaynak kullanılmamış.

Orijinal kitabın bir bölümü komple alındığı için “içindekiler” kısmını dahi aynı olmuş.

MESLEK ETİĞİ KİTABI VAR, ETİK DERSİ VERİYOR

Sökmen’in “Turizmde Sosyal Sorumluluk ve Etik” adlı yüksek lisans dersi veriyor ve Meslek Etiği isimli kitabı bulunuyor.

İşte kitaptan olduğu gibi alınan diğer tablolar şöyle:

“O DÖNEM BÜTÜN KİTAPLAR ÖYLEYDİ”

Sökmen ise hakkındaki iddialarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Evet, Jack Ninemeier’dan atıf yapmışımdır, çevirmişimdir. Yiyecek İçecek kitabında içinde kaynak yok, arkasında var kaynak. O dönem yazılan bütün turizm kitapları öyleydi. Benim servis kitabım da öyledir. Daha doğrusu turizm camiasında yazılan bütün kitaplar öyledir. 2000 sonrası dönemin kitaplarını incelediğinizde turizm kitaplarının çoğunun içinde ya bölüm sonuna kaynakça koyarlar (bölümleri farklı hocalar yazdıysa) ya da kitabın sonuna kaynakça koyacaklar, bizimki de onun gibiydi.

“KİTAPLARDAN HİÇBİR GELİR ELDE ETMİYORUM”

Ama Jack, D. Ninemeier’ı Türkçe’ye çeviren de benim. Hatta front ofis, ön büroyla ilgili birkaç bilim adamının eserlerini de Türkçe literatüre ben kazandırdım o dönem. Ben bu kitaplardan hiçbir gelir de elde etmiyorum, telif almıyorum. Sadece Türkçe literatürdeki boşluk için yaptım. Uzun yıllardır da ben o kitapların yeni baskısını yapmıyorum.

Türkçe literatürde benden de alıp bir sürü kişi kullandı. Bana da atıf yapmadılar ama ben onları umursamıyorum çok ama bizim o kitapları yaparken ki kaynakça sistemimiz, o zamanlar benim mesela yönetim ya da davranış kitaplarımda biz hemen arkasına kaynakça koyup yapmışızdır. O zamanki turizm kitaplarında genel anlamda, benim de elime aldığım okuduğum kitaplarda kaynakçalar hep bu şekilde yapılıyordu mesleki kitaplarda.

“TABLODA KAYNAK GÖSTEREBİLİRDİM, ATLAMIŞIM”

Ben sınıfta derste anlatırken de öğrencilerime derim ki “Bak, bununla ilgili orijinal kitaplar şunlardır. Şuralardan çok daha detaylı görürsünüz. Sadece şu kadar kısmını aldım” diye. Evet tabloda kaynak göstermemişimdir, tabloda gösterebilirdim atlamışımdır.

ATAMA KRİTERLERE UYGUNDU

Eşinin 14 Şubat sevgililer gününde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı olarak atamasıyla gündeme gelen Sökmen konuyla ilgili de açıklama da bulundu. Sökmen, “Atama kriterleri bellidir. Atama kriterlere uygun olarak yapılmıştı. Ancak belirli kişiler tarafından hedef haline getirildim” dedi.

PROFESÖR AKTAŞ’IN DA İNTİHAL YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayati Aktaş’ın da Yüksek lisans, doktora ve akademik çalışmalarında intihal yaptığı ortaya çıkmıştı.

Geçmişte dekanlık hatta rektörlük dahi yapan Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hayati Aktaş’ın 4 öğretim üyesi ile beraber hazırladığı “Afganistan’da Taliban Yönetimi ve Bölgeye Etkileri (Pakistan Ülke Örneği İncelemesi” adlı eseri 3 yabancı eserden intihal yapılmıştı.