Meslektaşının vurduğu polis hayatını kaybetti

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde geçici olarak görevlendirilen komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın (36) denetleme görevi sırasında aralarında çıkan tartışma sonucu polis memuru Mustafa S. tarafından beylik tabancasıyla göğsünden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Meslektaşının vurduğu polis hayatını kaybetti

(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden deprem bölgesi Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev almak üzere geçici olarak görevlendirilen Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya (36) bugün saat 04.00 sıralarında denetleme görevi sırasında bir polisle nedeni henüz öğrenilemeyen husus üzerine tartışmaya başladı.

Tartışmanın içinde yer alan diğer taraf Mustafa S. isimli memur, Sarıkaya'yı beylik tabancasıyla göğsünden vurdu.

Sarıkaya, göğsünden vurulmasının ardından hayatını kaybetti. Olayda polis memuru Hüseyin Yeşil de ayağından yaralandı.

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Yaralı polis memuru Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken meslektaşları tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi polis memuru da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI

Sarıkaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sarıkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin taziye açıklaması yaptı:

"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay’da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı âli olsun."

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