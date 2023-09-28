Messi Beşiktaş'ın kapısından döndü. Del Bosque tarih vererek itiraf etti

Pek çok futbol otoritesi tarafından tarihin en iyisi olarak görülen Lionel Messi’nin gençlik yıllarında Beşiktaş’ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Arjantin’in Dünya Kupası zaferi sonrası Marca’ya konuşan Del Bosque, "Messi'nin İspanya Milli Takımında oynaması için her şeyi denedim. Ancak Lionel ülkesine olan sevgisinden dolayı bunu reddetti” demişti.

Röportajda Lionel Messi ile çalışamadığı için her zaman bir eksiklik hissettiğini söyleyen Del Bosque devamında, “onunla çalışmaya bir kez yaklaştım” itirafında bulunmuştu.

Del Bosque’nin bu itirafının arkasından Beşiktaş çıktı.

Deneyimli teknik direktörün Beşiktaş’ta çalıştığı dönemde Messi henüz 17 yaşındaydı. Barcelona B takımında oynuyordu. Messi’nin yeteneğine hayran kalan Del Bosque, dönemin Barcelona teknik direktörü Rijkaard ile konuştu.

Bununla da yetinmeyen Del Bosque, Pere Gratocos ile bir araya geldi. Beşiktaş’a götürmek istediğini söyledi. 1 yıl çalışmayı sonra Barcelona’ya dönmesini önerdi. Ancak bu önerisi karşılık bulmadı

2004-2005 sezonunda yaşanan bu olay Del Bosque’nin ilk kez Real Madrid dışında bir takımda yani Beşiktaş’ta çalıştığı sezon. O sezon Messi hem Barcelona B takımında hem de A takımında forma giyiyordu. Del Bosque’nin bahsettiği “yanımda götürmek istiyorum” iddiasının bu sebeple Beşiktaş’la ilgili olma ihtimali çok yüksek.