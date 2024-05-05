Messi çıldırdı

Chase Stadyumu'ndaki heyecan dolu karşılaşmada, Inter Miami rakibini 6-2 mağlup etti.

Messi'nin takımının zaferine katkıda bulunan goller, 48 ve 62. dakikalarda Matias Rojas, 50. dakikada Lionel Messi ve 68, 75, 81. dakikalarda Luis Suarez tarafından geldi.

Lionel Messi, maçta kaydettiği 1 gol ve 5 asistle maçın parlayan yıldızı oldu. Ayrıca, 3 gol ve 1 asistle oynayan Luis Suarez de dikkat çeken performansıyla öne çıktı.

Bu galibiyetle puanını 24'e yükselten Inter Miami, liderlik koltuğunu korudu. New York Red Bulls ise 17 puanda kalarak geride kaldı.

Ligdeki bir sonraki maçında Inter Miami, Montreal ile karşı karşıya gelecek. New York Red Bulls ise NE Revolution ile mücadele edecek.