Taraftarlar Messi için izdiham yarattı. Arjantinli yıldız restauranttan korumalar eşliğinde çıkarıldı

2022 Katar Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından ülkesinde adeta kahraman gibi görülen Lionel Messi, ailesiyle yemek yediği restaurant çıkışı taraftarların izdiham yağmuruna yakalandı.

Messi, güvenlik güçleri eşliğinde mekandan zorlukla çıkarıldı ve araca bindirildi.

MİLLİ MAÇ İÇİN GELDİ

PSG'de oynadığı futbolla son günlerde eleştirilse de Messi, ülkesinde kahraman gibi görülmeye devam ediyor.

Dünya Kupasını da kazanmasının ardından Leo, taraftarlar tarafından daha da çok sevilip ve sayılmaya başladı.

Arjantin Milli Takımı için ülkesine gelen Messi, Panama ve Curacao'ya karşı iki dostluk maçı oynayacak