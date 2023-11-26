Messi ile eşi boşanıyor mu? Yasak aşk iddiası. Fabregas'ın eşi de karıştı

ABD'nin Inter Miami takımında forma giyen Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi ile ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Brezilya basınında çıkan bir habere göre Lionel Messi, eşi Antonella Roccuzzo'yu Arjantinli gazeteci Sofia Martinez ile aldatıyor.

Haberde bu iddianın ardından Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo ile ayrılmanın eşiğine geldiği ileri sürüldü.

Messi ailesine yakınlığı bilinen eski futbolcu Cesc Fabregas'ın eşi Daniella Semaan ise sosyal medya hesabından “Bu haberin doğru hiçbir yanı yok” açıklamasını yaptı.

Eşiyle 15 yıldır birlikte olan Messi 2017 yılında da evlenmişti. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor.

