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Beyaz TV Messi'yi şeytanın temsilcisi ilan etti

2022 FIFA Dünya Kupası'nı Arjantin Milli takımıyla kazanan Messi aynı zamanda turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" ödülünü kazandı. Messi'nin söz konusu ödülü kaldırırken ki pozu ise Beyaz TV'de şeytanın temsilcisi Baphomet'e benzetildi

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 11:13
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Messi şeytanın temsilcisi: Beyaz TV büyük resmi gördü!

Beyaz TV Messi'yi şeytanın temsilcisi ilan etti
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2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin oldu. Bununla birlikte Messi aynı zamanda Dünya Kupası’nın En Değerli Oyuncusu unvanına layık görüldü. Messi’nin MVP ödülünü aldığı zamanki verdiği bir poz ise Beyaz TV'de gündem oldu.

Arjantinli yıldızın elindeki ödülüyle birlikte verdiği pozda parmağıyla 2 işareti yaptığı görüldü. BeyazTV, Messi’nin bu pozunu “Şeytanın temilcisi” olarak yorumladı.

Yıldız futbolcunun o fotoğrafı Beyaz TV’de yorumlanırken şu ifadeler kullanıldı:

“Messi burada parmağıyla bir çift işareti yapıyor. Yani şeytanı simgeleyen Baphomet’in de parmağı aynı şekilde ve Messi’nin lakabı “GOAT” yani keçi olduğu için bununla bağdaştıran çok insan var”

Daha sonra canlı yayına bağlanan bir kişi de Dünya Kupası’nda oynanan final maçının bir kurgu olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

“Maçı bir kez daha izlesinler, ben hayretler içerisine düştüm. Sanki zaman tünelinde geleceğe gitmişler, sanki 2-0 öne geçeceklerini sonra 2-2 olacağını, daha sonra 3-2 ve 3-3 ve bu kupayı kazanacaklarını daha önceden biliyorlarmışcasına Messi’nin hareketleri vardı”

Canlı yayına katılan kişi “Yani skorda bir kurgu mu var diyorsunuz?” sorusuna ise “Ben her şeyin kurgu olduğunu düşünüyorum” diye cevap verdi.

Beyaz Tv’de Messi’nin ödül sevincini incelediği, şeytana benzettiği ve final maçının kurgu olduğunun belirtildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

BAPHOMET NEDİR?
Baphomet 14. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen Tapınak Şövalyeleri'nin taptığı iddia edilen şeytanî figürdür. Tarihte bir ilah olarak ilk 1307 yılında kullanılmış olsa da Baphomet terimi 19. yüzyılda popülerize edilmiştir.

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