Messi: Her şey değişti

PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanya'nın Sport gazetesine röportaj verdi.

Messi, Arjantin ile Dünya Kupası'nın kazanmasının ardından kendisi için her şeyin değiştiğini söyledi.

İşte Messi'nin röportajı;

''DÜNYA KUPASI'NI KAZANAN MESSI, BARCELONA'YA YENİ GELEN MESSI'YE NE DERDİ?''

"Ona olağanüstü bir şeyin onu beklediğini, hayal edemeyeceği bir şey olduğunu söylerdim. Üstesinden gelmek zorunda kalacağı zor anlar ve çok güzel bir yolu olduğunu, hayallerinden asla vazgeçmemesini, sonunda en çok istediği ödülü alacağını söylerdim"

''EN ZOR MAÇTI''

"En zor an Suudi Arabistan karşısında aldığımız mağlubiyetti ama Meksika'ya oynadığımız maç karşı karşıya olduğumuz tehlike nedeniyle en zor maçtı. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı, bence kötü oynadık. Ama turu geçeceğimizden, işlerin bizim için yoluna gireceğinden emindim. Böyle bir takıma sahip olmasaydık, bu durumun üstesinden gelmenin çok zor olacağını düşünüyorum."

LIONEL SCALONI VE TEKNİK HEYET

"Hepsi muhteşemdi. Milli Takım'ın ne olduğunu biliyorlar. Onlar bizim yaşadığımız şeylerin hepsini daha önce yaşayan eski oyuncular. Her zaman nasıl başa çıkacaklarını biliyorlardı. Dünya Kupası ve uluslararası alanda deneyimlere sahiptiler ve ne yapılması gerektiğini biliyorlardı. Genel olarak, tüm maçlarda rakiplerden daha iyiydik. Ne yapmamız gerektiğini her zaman biliyorduk."

"Benim ve ailem için inanılmaz bir aydı. Thiago, deli gibiydi. Nasıl zevk aldığını, nasıl hissettiğini, nasıl acı çektiğini görmek... Hollanda ile oynadığımız maçın ardından ağladı. Mateo, Arabistan ile oynadığımız maçın ardından matematik hesapları yapmaya başladı. Ciro ise tüm bunlardan en az anlayan kişiydi. Paris'e döndüğümüzde bile Katar'daki güzel günleri özledik. Harika zaman geçirdik"

''FOTOĞRAFI EN ÇOK BEĞENİLEN BİRİ OLMAK GİBİ BİR HEDEFİM YOKTU''

"Fotoğrafı en çok beğenilen biri olmak gibi bir hedefim yoktu. Ama bu, insanların beni kupayla görmek istediklerini gösteriyor. Instagram'dan milyonlarca mesaj geldi. Her şeye cevap vermek zor. WhatsApp'ım ifşa edildi, aileme bile cevap verememeye başladım. Sonunda Instagram beni engelledi. Göremediğim bir sürü mesajı sildi. Çılgıncaydı."

''BUNA İHTİYACIM VARDI''

"Kupa beni bekliyordu. Onu, o güzel stadyumda parlarken gördüm ve öpmeye gittim. Buna ihtiyacım vardı."

''NELER HİSSETTİĞİMİZ AÇIKLAMAK ZOR''

"O anda neler hissettiğimi açıklamak zor. İnsanın aklından bir çok şey geçiyor, ama aynı zamanda hiçbir şey yok. Kariyerim boyunca yanımda olan Tanrı'dan, Montiel'in penaltıyı atmasını ve bize daha fazla acı çektirmemesini diledim"

"Bu, hepsi bu kadar, bitti demekti. Milli takımda acı çektiğim zamanlar oldu. Birçok hayal kırıklığı yaşadım. Finalleri kaybettim. Her zaman çok yakındım ama olmadı. Uzun zamandır birçok eleştiri almıştım. Ailemin de benim kadar acı çektiğini biliyordum. Bu beni rahatsız etti, incitti. Copa America'yı kazandık ve ardından Dünya Kupası'nı kazandık. Bu kadar dedim. Hiçbir şey kalmadı, bitti"

''FİNALDEN ÖNCE ÇOK İYİ UYUDUM''

"Antonella ile Dünya Kupası boyunca yaptığımız şeyleri yaptık. Maçlardan önce her zaman yaptığımız rutini tekrarladık. Çok iyi uyudum. Dünya Kupası boyunca çok rahattım, iyi olduğumuzu, kupayı almak için her şeyi yaptığımızı hissettim. İçimde büyük bir huzur vardı"

''HER ŞEY DEĞİŞTİ''

"Dünya Şampiyonu olduktan sonra her şey değişti. Benim ve herkes için etkileyici bir şeydi. Hayal ettiğimiz ve kariyerim boyunca çok istediğim şey gerçek oldu"