Messi'den PSG itirafı: "Mutlu değildim"

2021'de Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, Fransız ekibinde iki sezon forma giydi. 76 maçta 32 gol ve 35 asistlik performans sergileyen Arjantinli futbolcu, Fransız kulübündeki günlerinin kendisi için keyifsiz geçtiğini söyledi.

Apple Music’ten Zane Lowe'a konuşan sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, “Inter Miami'ye gelmek benim için büyük bir fırsattı. Paris'te geçirdiğim iki yıl boyunca günlük hayatımda mutlu değildim. Antrenmanlarda, maçlarda keyif alamıyordum ve adapte olmakta zorlandım" ifadelerini kullandı.

Messi, Barcelona’dan ayrılmak zorunda kaldığını ve PSG’ye transfer sürecinin ani geliştiğini belirterek, Inter Miami’ye katılma kararının ise bilinçli ve geleceğe yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

PSG İLE GERGİN AYRILIK

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Arjantinli yıldızın ayrılık sürecini eleştirerek kulübe saygısızlık ettiğini ileri sürdü. Messi ise PSG taraftarlarıyla arasındaki ilişkinin zamanla bozulduğunu ve bir grup taraftarın kendisine karşı tutumunun değiştiğini söylemişti.

INTER MİAMİ'DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

David Beckham’ın ortaklarından olduğu Inter Miami’ye transfer olan Messi, burada kariyerini yeniden şekillendirdi. 42 maçta 36 gol ve 20 asist üreten Arjantinli yıldız, MLS’in gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Ayrıca 2025'te FIFA Dünya Kulüpler Kupası’na Miami'nin ev sahipliği yapacak olmasının büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Turnuvada PSG, Manchester City ve Chelsea gibi dev kulüplerin de yer alacağını hatırlatan Messi, "Bu turnuva MLS’in büyümesi için harika bir şans. Başka oyuncuların da bu lige gelmesini ve gelişmesini istiyoruz" dedi.