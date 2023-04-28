Messi'nin Barcelona'ya dönüşünde ilginç detay

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Betis karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunurken Messi konusu gündem oldu.

İspanyol teknik adam, basın toplantısında Lionel Messi'nin geri dönüşü için gelen soruya da cevap verdi. Xavi, "Barcelona Lionel Messi'nin geri dönüşü için La Liga yönetimi ile görüşüyor mu?" şeklinde gelen soruyu,

"BU KONU ÖNEMLİ DEĞİL"

"Bu sadece Leo'nun olası geri dönüşüyle ilgili değil, gelecek yıl kadro planlamasıyla da ilgili. Bu önemli bir konu değil, kazanmamız gereken bir lig var." yanıtını verdi.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

43 yaşındaki teknik adam, La Liga yönetimi ile yapılan görüşmelerin de iyi gittiğini belirterek, "Mateu (Mateu Alemany-Barcelona Futbol Direktörü) bizi bu konuda bilgilendiriyor. Teoride şu anda her şey yolunda gidiyor" dedi.