Messi'nin bir arkadaşı daha Miami yolcusu!

MLS ekiplerinden Inter Miami, Atletico Madrid'in Arjantinli orta sahası Rodrigo de Paul ile anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre iki kulüp 15 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşırken oyuncu da 4 yıllık sözleşmeyi kabul etti.

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami daha önce Messi'nin Barcelona'dan takım arkadaşları Sergio Busquets, Luiz Suarez ve Jordi Alba'yı da kadrosuna katmıştı.

Rodrigo de Paul, Lionel Messi ile 2022 Dünya Kupası'nı kaldıran kadroda yer almıştı.