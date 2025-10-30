Lionel Messi'nin Dünya Kupası'na hazırlanmak için 4 aylığına Suudi Arabistan'da oynama isteği Suudi hükümetinin engeline takıldı.

L’Equipe’in haberine göre; Arjantinli yıldız, MLS sezonuna verilen arada yaklaşık dört aylığına Suudi Pro Ligi’nde oynamak istedi ancak bu talep Suudi yetkililerce geri çevrildi.

Mahd Akademisi Genel Direktörü Abdallah Hammad, Suudi basınına yaptığı açıklamada Messi cephesinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Messi’nin ekibi, Amerikan Ligi'nin ara verdiği dönemde Suudi Arabistan’da oynamak istediğini iletti. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Bakan, ligimizin bir hazırlık kampı olmadığını söyledi.”

Messi’nin bu planı, geçmişte David Beckham’ın LA Galaxy’de oynarken Milan’a kiralanmasına benzetildi. Ancak Suudi tarafı, söz konusu teklifi uygun görmedi ve süreç kapandı.

Inter Miami ile sözleşmesini 2028’e kadar uzatan Messi, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor.