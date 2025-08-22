Messi'nin korumasının maaşı dudak uçuklattı! Üç yılda servet kazandı

Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin ünlü koruması Yassine Cheuko, yıllık kazancıyla İspanyol basınında gündem oldu.

Eski asker olduğu ifade edilen Cheuko'nun kendisine ait özel bir araba ve özel bir evi olduğu ve bununla birlikte sınırsız harcama yapma özgürlüğüne sahip olduğu belirtiliyor.

SERVET KAZANIYOR

İspanyol gazetesi AS'da yer alan haberde Cheuko'nun korumalık görevinden yıllık 3,5 milyon euro (yaklaşık 167 milyon lira) kazandığı belirtildi.

Haberde Cheuko'nun kazancının dışında da haftada 3 gün izin hakkı olduğu ifade edildi.

ÜÇ YILDA MİLYONER OLDU

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazandığı Kasım 2022'den bu yana Messi'nin yakın korumalığını yapmaya başlayan Cheuko aradan geçen, 3 yıl içinde milyoner olmuş durumda.

SAHAYA GİRİŞİ YASAKLANDI

MLS yönetimi, Arjantinli futbolcunun güvenliğinden sorumlu olan Cheuko'nun sahaya giren şahıslara yaptığı sert müdahalelerden ve yetkisiz davranışlarından dolayı 6 Nisan'da aldığı kararla sahalara girişini yasaklamıştı.

38 yaşındaki futbolcu MLS ekibinden yıllık 50-60 milyon dolar arasında bir yıllık ücret kazanıyor.