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Arabistan Ligi'nden Messi'ye çılgın teklif. Ronaldo'dan sonra o da geliyor

Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal, Lionel Messi'yi sezon sonu kadrosuna katmak istiyor.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 19:39
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Messi'ye çılgın teklif

Arabistan Ligi'nden Messi'ye çılgın teklif. Ronaldo'dan sonra o da geliyor
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Lionel Messi, PSG'den ayrılıyor. Fransız basında yer alan haberlere göre oyuncu, sözleşmesini yenilemeyecek.

Sezon sonunda herhangi bir kulüple sözleşme imzalamakta özgür olacak.

El Chiringuito de Jugones'in haberine göre; Arjantinli yıldızın 600 milyon Euro'luk bir kontrat alması halinde Avrupa'daki macerasına son verip Suudi Arabistan'da oynamak istediğini iddia etti. 

Al-Hilal ezeli rakibi Al-Nassr'da oynayan Cristiano Ronaldo'ya rakip olması için Arjantinli oyuncuya inanılmaz rakamı vermeye hazır olduğu öğrenildi.

Bu sezon Lionel Messi, PSG formasıyla tüm kulvarlarda 31 maçta 18 gol ve 18 asist yaptı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi aralık ayında Dünya Kupasının sahibi oldu.

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