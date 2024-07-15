Messi’yi hüngür hüngür ağlatan olay

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde son şampiyon Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

65. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI, DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ederken futbolseverleri sarsan bir sakatlık meydana geldi. Copa America’da 5. kez final oynayan tarihteki ilk futbolcu olan Lionel Messi, 65. dakikada sakatlandı.

İlk yarıda ayağına bir darbe alan Messi, 65. dakikada ise zeminin azizliğine uğrayarak kendisini yere bıraktı. Yıldız futbolcu, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

MESSİ YEDEK KULÜBESİNDE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Sakatlığı için oyundan çıkan Lionel Messi, yedek kulübesinde dakikalarca ağladı. Arjantinli yıldızı, takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Tribünler de Messi’ye sevgi gösterilerinde bulundu.