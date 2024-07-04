Mesut Özil Almanya'yı karıştırdı

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın yıldızı Merih Demiral'ın gol sevinci sonrası UEFA'nın başlattığı soruşturmaya Mesut Özil paylaşımıyla tepki gösterdi

UEFA açıklamasında, Demiral'ın gol sevincindeki 'uygunsuz hareket' nedeniyle inceleme başlatıldığı ifade etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, UEFA'nın bu kararını sosyal medyada "Uzun uzun yazmaya gerek yok…" diyerek tepkisini dile getirmişti.

"MESUT ÖZİL KIŞKIRTTI"

Alman medyası Mesut Özil'in spor salonundan paylaştığı fotoğraf hakkında çok sert yorumlarda bulundu.

Sol göğsündeki 3 hilal ve kurt dövmesi gösteren Mesut Özil'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Alman medyası fotoğrafla ilgili olarak şu yorumda bulundu:

Açıkça görülüyor: Sol göğsünde, aşırı sağcı grup "Gri Kurtlar"ın sembolünü gösteren bir dövme var; üç hilal ve uluyan bir kurt.

Bir hatırlatma olarak, eski Real Madrid ve Arsenal FC oyuncusunun tartışmalı dövmesini yaptırması ilk kez değil.

Temmuz 2023 gibi erken bir tarihte, Türk fitness antrenörü Alper Aksac, benzer bir pozla birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı; vücudun üst kısmı gururla açıktaydı, kurt dövmesi açıkça görülebiliyordu.

ÖZİL'İN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Aktif futbol hayatını sonlandırdıktan sonra spor salonlarında yoğun bir çalışma programına başlayan Mesut Özil'in son hali görenleri hayrete düşürmüştü.

Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlarda top koşturan Özil'in sosyal medya paylaşımı, kısa süre içinde 1,5 milyonun üzerinde beğeni topladı.

Mesut Özil'in bu dönüşümünde, Türk antrenör Alper Aksaç'ın etkisi dikkatlerden kaçmadı.