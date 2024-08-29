Mesut Özil’in saray yavrusu villasını manken eşi paylaştı! İçerisinde yok yok

Mesut Özil’in 2019’da İstanbul’dan satın aldığı “Saray Yavrusu” villası ortaya çıktı.

Manken ve Oyuncu olan eşi Amine Gülşe, kızları Eda ve Ela ile yaşadıkları muhteşem evden kareler paylaştı.

Malikane son derece lüks ve bir sporcunun ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip durumda.

Boğaz ve Adalar manzaralı evde yüzme havuzunun yanı sıra sauna, jimnastik salonu ve tenis kortu da bulunuyor.

Özil, Galatasaraylı yönetici merhum Ekrem Dürüst’ün tripleks villasını 10 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Ekrem Dürüst’ün ölümünden sonra kızı Elif Dürüst bir süre daha bu evde oturmuştu.

MESUT ÖZİL'İN EŞİ AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe, 30 Nisan 1993’te İsveç’in Göteborg şehrinde doğdu. İsveç ve Türk vatandaşı Amine, oyunculuk ve mankenlik yapıyor. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Gülşe, baba tarafından Kerküklü Irak Türkmeni, anne tarafından ise İzmir, Bergamalı.

Türkçe, İngilizce, İsveççe ve İspanyolca dillerini iyi derecede konuşabiliyor.

2019 yılında ünlü futbolcu Mesut Özil ile evlendi. Çiftin Eda ve Ela adında iki kızları var. Amine Gülşe, oyunculuk kariyerinde “Asla Vazgeçmem” ve “İkisini de Sevdim” gibi dizilerde başrol oynadı.