Mesut Özil Ronaldo'ya rakip oluyor

Fenerbahçe'de tutunamayan, ardından gittiği Başakşehir'de geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 1 maçta 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasından sonra Suudi Arabistan Ligi'nin bir başka kulübü Al-Fahya'nın da Mesut Özil'i transfer etmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Suudi basınında çıkan habere göre taraflar arasında ilk görüşme yapıldı ve olumlu geçti. Al-Fahya Kulübü'nün Al Nassr'ın rakibi olduğu ve Ronaldo transferine karşılık kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Al-Fahya takımında Nwakaeme de forma giyiyor.