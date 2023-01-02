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Mesut Özil Ronaldo'ya rakip oluyor

Mesut Özil'in Suudi Arabistan'a transfer olacağı belirtildi

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:15
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Mesut Özil'le ilgili flaş iddia

Mesut Özil Ronaldo'ya rakip oluyor
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Fenerbahçe'de tutunamayan, ardından gittiği Başakşehir'de geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 1 maçta 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasından sonra Suudi Arabistan Ligi'nin bir başka kulübü Al-Fahya'nın da Mesut Özil'i transfer etmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Suudi basınında çıkan habere göre taraflar arasında ilk görüşme yapıldı ve olumlu geçti. Al-Fahya Kulübü'nün Al Nassr'ın rakibi olduğu ve Ronaldo transferine karşılık kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Al-Fahya takımında Nwakaeme de forma giyiyor. 

 

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