Meta, Community Notes kayıtlarını başlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Meta, Community Notes kayıtlarını başlattı

Meta, Facebook, Instagram ve Threads için Community Notes (Topluluk Notları) programına kayıtları kabul etmeye başladı. Şirket, üçüncü taraf doğrulama programını sonlandırarak X’in benzeri bir topluluk odaklı sistemine geçiş yapıyor.

Meta, yeni sistemin, kullanıcıların yanıltıcı bulduğu gönderilere açıklamalar eklemesine olanak tanıyacağını duyurdu. Katılımcılar, 500 karakter sınırıyla bir bağlam ekleyerek gönderilere dair ek bilgiler sunabilecek. Notların paylaşılması için farklı görüşteki kullanıcıların "yararlı" olduğunda uzlaşması gerekecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI VE YAYGINLAŞMA SÜRECİ

Programın ilk aşaması ABD’de başlatıldı. Katılım için 18 yaşından büyük olmak, altı aydan eski bir hesaba sahip olmak ve iki faktörlü kimlik doğrulamaya kayıtlı olmak gerekiyor. Meta, ilerleyen aylarda programı genişletmeyi planlıyor ancak diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

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SANSÜR MÜ, ÖZGÜRLÜK MÜ?

Meta’nın bu adımı, şirketin 2024 ABD seçimleri öncesinde daha az sansürcü bir duruş benimsediği şeklinde yorumlanıyor. Mark Zuckerberg, eski doğrulama sisteminin fazla politikleştiğini ve güveni artırmak yerine azalttığını savunarak yeni yöntemin daha şeffaf olacağını öne sürdü.

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