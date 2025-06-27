Meta ses klonlama devi Play AI'ı bünyesine katıyor

Bloomberg tarafından aktarılan ve ismini vermek istemeyen kaynaklara göre, Meta'nın ses klonlama girişimi Play AI'ı satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Bu hamle, Meta'nın yapay zeka araştırmalarındaki kadrosunu güçlendirme ve tüketici odaklı yapay zeka özelliklerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Play AI'ın yenilikçi teknolojilerinin Meta'nın platformlarına entegre edilmesi ve yetenekli ekibinin de Meta bünyesine katılması bekleniyor.

Crunchbase verilerine göre toplam 23.5 milyon dolar yatırım alan Play AI, "müşteri hizmetleri gibi yapay zeka destekli kullanımlar için farklı türde sesleri klonlama" imkanı sunuyor. 500 Startups, Kindred Ventures, Race Capital, 500 Global ve Soma Capital gibi önemli yatırımcıların desteğini arkasına alan Play AI, ses teknolojileri alanında dikkat çekici bir potansiyele sahip. Meta'nın bu satın almayla, hali hazırda içerik oluşturuculara sunduğu kendi sohbet botlarını geliştirme ve Meta AI sohbet botuna eklediği video düzenleme yeteneklerine sesli özellikleri de ekleyerek yaratıcı araç setini zenginleştirmeyi hedeflediği düşünülüyor. Meta ve Play AI'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.