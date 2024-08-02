Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır elendi

Düzenleme: Kaynak: AA
Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır elendi

Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan Okçuluk Karışık Milli Takımımız, son 16 turunda Japonya'ya mağlup olarak oyunlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisinde eleme maçları yapıldı.

Les Invalides'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi, Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi temsil etti.

Çeyrek finale yükselme müsabakasında Satsuki Noda-Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, müsabakayı 5-4 kaybederek elendi.

İlk seti 38-37 kaybeden milliler, ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milliler, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı.

Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, olimpiyatlara bireysel olarak devam edecek.

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