Mete Gazoz ve milli takım Samsun'da çalışıyor

Kaynak: İHA
Mete Gazoz ve milli takım Samsun'da çalışıyor

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un da yer aldığı Milli Takım sporcuları, Samsun'da Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na hazırlanıyor.

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da yapılacak. Okçuluk Salon Milli Takım Kampı da turnuvanın yapılacağı Samsun'da devam ediyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile birlikte 18-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Şampiyona öncesi milli takımın devam eden kampını ziyaret etti.

aw392212-03.jpg

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'den hazırlıkları hakkında bilgi alan Vali Tavlı, aralarında Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'un da yer aldığı milli takım sporcularına ve antrenörlerine şampiyonada başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Gazoz, Vali Tavlı'nın ok atmasına yardımcı oldu.

Son Haberler
2 ünlü otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Erdoğan açıkladı
2 ünlü otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Erdoğan açıkladı
Mete Gazoz ve milli takım Samsun'da çalışıyor
Mete Gazoz ve milli takım Samsun'da çalışıyor
AKP'li üyelere ihraç şoku!
AKP'li üyelere ihraç şoku!
Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ta Mattia Ahmet Minguzzi'yi anacak
Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ta Mattia Ahmet Minguzzi'yi anacak
Naci Görür depremde en fazla hasar alacak ili açıkladı! Bir değil tam iki tehlike var
Naci Görür depremde en fazla hasar alacak ili açıkladı! Bir değil tam iki tehlike var