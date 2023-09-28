Meteoroloji 2 bölge için uyardı: Yarın çok kuvvetli geliyor, herkes önlemini alsın

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi

KAYNAK: AA
Meteoroloji 2 bölge için uyardı: Yarın çok kuvvetli geliyor, herkes önlemini alsın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde halen etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde, gece saatlerinden sonra ise İstanbul il geneli, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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