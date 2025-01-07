Meteoroloji 7 ili uyardı. Bugün sağanak vuracak. Herkes tedbirini alsın (7 Ocak 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla, Aydın ve Tekirdağ'da aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Çok sayıda ilde etkili olacak

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyarıyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu bölgelerde lapa lapa kar yağacak