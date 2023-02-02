Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Sinop) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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