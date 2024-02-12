Meteoroloji haber verdi: Geri dönüyor! Herkes önlemini alsın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde yeni haftada yaşanacak meteorolojik hadiselere dair açıklamalarda bulundu.

Tekin, yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini ve yer yer kuvvetli sağanaklar ile fırtınaların eseceğini söyleyen Tekin, pazartesi günü batı kesimlerde etkisini gösteren yağışlı sistemin, salı günü iç kesimlere kadar sokulacağını ve hafta boyunca ülke genelinde yağışların etkili olacağını belirtti.

"AKDENİZ VE GÜNEY EGE’DE YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK"

Akdeniz ve Güney Ege’de yer gök gürültülü sağanak olacağını aktaran Tekin, “Doğu kesimlerde karla karışacağını ve kar şeklinde yağışları göreceğiz. Özellikle yarın iç kesimlerde güneyli yönlerden rüzgar fırtına şeklinde esecek. Dikkatli olunmalı. Bununla birlikte ise yarın salı günü sabah saatlerine kadar Marmara batısı ve kıyı Ege'de yağışlar kuvvetli olacak” dedi.

8 İLE UYARI GELDİ

Tekin, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetleri olacağını söyleyerek, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Tekin, "Antalya'da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış bekliyoruz. Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayacak. Salı günü gün boyunca devam edecek. Özellikle Antalya'nın merkez ilçelerinde yüz kilograma yakın yağış düşebilir. Dikkatli olunmalı. Buralar ise Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Kemer çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

ISPARTA VE BURDUR'DA YAŞAYANLAR DİKKAT

Isparta ve Burdur’un doğusunda kuvvetli sağanağın olacağını ifade eden Tekin, yağışların Salı günü akşama kadar devam edeceğini belirterek, bu çevredeki vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı önlem alması gerektiğini dile getirdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TÜM GÜN YAĞIŞLI

Yağışlı sistemin Çarşamba günü tüm yurtta etkisini göstereceğini vurgulayan Tekin, “Çarşamba günü ise Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvet olacak dikkatli olunmalı. Perşembe günü ise Hakkari, Şırnak ve Van’ın güneyinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz” dedi.

Tekin, hava sıcaklığında ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde dört ile altı derecelik bir azalışın söz konusu olacağını belirtti.

"BAŞKENTTE VE İSTANBUL'DA ÜÇ GÜN BOYUNCA YAĞIŞLARI BEKLİYORUZ"

Ankara’nın hava durumunu değerlendiren Tekin, “Aralıklarla sağanak yağış kendini gösterecek. Hava sıcaklığı Salı günü 15 derece, Çarşamba günü 9 derece, Perşembe günü ise 7 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında seyredecek” açıklamasında bulundu.

İstanbul’da ise üç gün boyunca yağışın kendini göstereceğine söyleyen Tekin, “Günün en yüksek sıcaklığı Salı 14, Çarşamba 12, Perşembe ise 9 dereceye kadar düşecek. İzmir'e baktığımızda ise İzmir'de de yarın yağışı göreceğiz sağanak yağışlı. Çarşamba ve Perşembe günü yağış ara verecek fakat rüzgar kuvvetli esecek. Yine kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 15 ile 17 derece arasında seyredecek” kaydetti.