Meteoroloji il il uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, son dönemdeki yüksek sıcaklıkların düşeceği yönünde uyarılar yayınlamaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yarın 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

KAYNAK: AA
Meteoroloji il il uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yer yer yangınlara neden olurken, Meteoroloji'den sıcaklıkların düşeceği yönünde uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son duyuruya göre, Doğu Anadolu bölgesindeki 5 ilde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

X (Twitter) hesabından son tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'daki bazı bölgelerde yarın kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde yarın kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'nin paylaşımında, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

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